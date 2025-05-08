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Михаил Ефремов будет работать у Никиты Михалкова в театре «Мастерская 12»

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов будет работать в театре «Мастерская "12" Никиты Михалкова». Об этом режиссер сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Да, он восстанавливается, и у нас есть договоренность - я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что он после всех перепетий все равно остался прекрасным актером», - приводит слова Михалкова ТАСС.

Режиссер рассказал, что Ефремов будет играть в спектакле по его фильму «Без свидетелей» на двух актеров. Главные роли исполнят Ефремов и Анна Михалкова.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к 8 годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

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В октябре 2019 года был создан Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова. В мае 2024 года по решению департамента культуры Москвы театр был переименован в «Мастерскую "12" Никиты Михалкова». Основной костяк труппы составляют выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.