Общество

Михаил Ефремов освобожден из колонии

Актер Михаил Ефремов освобожден из колонии и отбыл по месту регистрации, сообщил его адвокат.

Адвокат актера заявил, что артист в ближайшее время будет лечиться, дальше вернется к своей карьере, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Алексеевский районный суд в Белгородской области 24 марта одобрил прошение актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении из исправительной колонии.

Смотрите также Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.