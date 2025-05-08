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Госдума утвердила Андрея Никитина министром транспорта

08.07.2025 13:32|ПсковКомментариев: 0

Андрей Никитин назначен министром транспорта Российской Федерации. Соответствующее решение приняла Государственная Дума 8 июля, сообщается на сайте ГД. 

Фото: Госдума

Решение было принято единогласно: «за» высказалось 408 депутатов. Его кандидатуру в соответствии со статьей 112 Конституции и статьей 10 федерального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации» 7 июля внес председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Кандидат на должность министра представил депутатам программу основных направлений деятельности Министерства транспорта РФ. Андрей Никитин напомнил, что накануне встретился со всеми пятью политическими фракциями. «Мы обсудили практически весь спектр транспортных вопросов», — сказал он.  

Вчера президент РФ Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса. Позже выяснилось, что Старовойт покончил с собой. 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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