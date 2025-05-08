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Почти половина жертв теракта в «Крокусе» в Подмосковье погибла от пожара

Почти половина жертв теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье погибла от пожара в концертном зале. Это следует из материалов уголовного дела.

Согласно документам, от опасных факторов пожара погибли около 70 человек из 149, у них не было огнестрельных или каких-либо других ранений. Причина смерти - термоингаляционная травма (ожог верхних дыхательных путей) в сочетании с интоксикацией окисью углерода (угарным газом). Остальные погибли от огнестрельных ранений либо причину их смерти не удалось установить, пишет ТАСС.

В материалах говорится, что опасности подвергались почти 2 тысячи посетителей концертного зала. «В результате террористического акта опасности гибели были подвергнуты не менее 1971 посетителя здания "Крокус сити холл", не получившие телесных повреждений», - сказано в материалах дела. Из этих людей почти 1,7 тысячи впоследствии не обращались за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» признали вменяемыми по результатам экспертизы.

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Теракт в «Крокус сити холле» был совершен 22 марта 2024 года группой связанных с запрещенной в РФ организацией «Вилаят Хорасан»*. Исполнители прошли подготовку в Турции, где обучились обращению с оружием, а связь с организаторами поддерживали через Telegram. После нападения выяснилось, что они также планировали взрыв в ТРЦ «Москва» в Каспийске, но преступление удалось предотвратить благодаря действиям силовиков. В результате теракта в «Крокусе» погибли 147 человек, свыше 300 получили ранения.

* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».