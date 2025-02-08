В России и мире

Исполнителей теракта в «Крокусе» признали вменяемыми

Исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» признали вменяемыми по результатам экспертизы, сообщил адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов.

«Да, они были признаны вменяемыми, более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке», — рассказал собеседник агентства.

Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, пишет РИА Новости.

Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Как сообщил тогда президент Владимир Путин, они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы.

Действия террористов координировали через интернет члены группировки «Вилаят Хорасан»*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ Александр Бортников.

По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четверым предполагаемым исполнителям изначально предъявили обвинение в совершении теракта, а позже — еще и в участии в террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном обороте оружия.

Позже из Дагестана в Москву этапировали еще пятерых фигурантов — четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Их обвиняют в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта, а также в планировании теракта в Каспийске.

В начале ноября стало известно об аресте еще двух подозреваемых, им вменяют незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.

* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».