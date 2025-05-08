В России и мире

Погиб водитель фуры, столкнувшейся с поездом в Смоленской области

Водитель большегруза погиб в результате столкновения с грузовым поездом в Смоленской области, сообщает Telegram-канал 112.

Фото: Telegram-канал 112

По данным канала, помимо локомотивной бригады, пострадали еще и двое спасателей, которые ликвидировали огонь. Всем оказана медицинская помощь на месте.

Напомним, локомотив и 18 вагонов с бензином сошли с рельсов в Смоленской области. Инцидент произошел рано утром: водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым поездом, что и привело к сходу вагонов с рельсов.