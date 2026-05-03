 
В России и мире

Медведь напал на женщину с собакой в городе

0

В городе Тояма на западе Японии медведь напал на 40-летнюю женщину, гулявшую с собакой. Об этом сообщает телекомпания NHK.

Случай произошел вечером в конце апреля в жилом квартале недалеко от побережья. По данным местных властей, медведь скрылся в темноте сразу после нападения. Пострадавшая получила рваные раны лица, шеи и головы и была экстренно доставлена в больницу. Сейчас ее жизни ничто не угрожает. Случай в Тояме стал первым зарегистрированным инцидентом с медведем в префектуре в этом году.

На рассвете охотники и полиция прочесали местность с вертолетами и дронами рядом с местом нападения. Медведь по-прежнему не найден. Власти уже изменили расписание работы соседних школ и просят родителей провожать детей, пишет «Лента.ру».

По данным Минприроды Японии, в 2025 году от агрессии медведей в стране пострадали 238 граждан, 13 человек не выжили — это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026