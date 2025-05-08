В России и мире

Мосгорсуд смягчил приговор «королеве марафонов» Блиновской

Мосгорсуд снизил срок, назначенный «королеве марафонов» Елене Блиновской.

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

«Окончательно назначить наказание в виде четырех лет шести месяцев», — огласила решение судья.

Кроме того, ей отказались предоставить отсрочку наказания до 2034 года, то есть до 14-летия ее младшей дочери.

Адвокат Наталья Сальникова заявила, что Блиновская уже имеет право просить об условно-досрочном освобождении.

Блогера задержали в апреле 2023-го. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позднее суд признал ее банкротом.

В начале марта «королеву марафонов» приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом на сумму миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Блиновскую обвинили в легализации доходов и незаконном обороте средств, при этом ее освободили от наказания за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства имущество, арестованное по делу, и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей, пишет РИА Новости.