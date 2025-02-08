«Королеву марафонов желаний» приговорили к пяти годам колонии

В столичном суде провозглашен приговор «королеве марафонов желаний», блогеру Елене Блиновской, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Фото и видео: Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы
Савёловский районный суд города Москвы признан Елену Блиновскую виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 198, пунктом «б» части 4 статьи 174.1, часть 1 статьи 187, части 1 статьи 187 УК РФ.
Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом.