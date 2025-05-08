В России и мире

В Европарламенте раскрыли детали обсуждений нового 20-го пакета санкций

В Евросоюзе (ЕС) хотят ускорить обсуждения 20-го пакета санкций, заявил депутат Европарламента Томаш Здеховски.

«Будет ли он принят к концу 2025 года, пока неясно — это зависит от хода переговоров и способности всех государств-членов достичь консенсуса. Тем не менее, я ожидаю, что в ближайшие месяцы обсуждения активизируются, чтобы сохранить давление на Россию», — сказал евродепутат.

«Во-первых, это стандартное расширение списков юрлиц под санкциями. Эскалация может быть направлена на российские энергетические компании, после того как таким путем пошли американцы и британцы. Второе — это энергетические активы компаний в дружественных РФ странах. Такие санкции уже были в двух пакетах, когда под них подпадали НПЗ. Те же британцы вводили ограничения в отношении китайской портовой инфраструктуры. Они нащупывают это направление», — рассказывает программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», гендиректор РСМД Иван Тимофеев.

22 октября Минфин США ввел санкции против нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». Кроме того, европейские СМИ пишут, что Германия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония требуют ввести пошлины на российские железо и сталь, неорганические химикаты, а также калийные удобрения. К слову, совокупный объем экспорта этих позиций в 2024 году достиг €5,4 млрд.

— Продукция черной металлургии и так находится под санкциями и возможна к поставкам в ЕС только по отдельным квотам. Тут они большой революции не сделают, — отмечает Тимофеев.

Поэтому, вероятно, что под давлением вновь окажется финансовый сектор, могут быть и вторичные санкции, заключил эксперт.

Тем временем экономика ЕС уже давно балансирует на грани, в том числе из-за непрекращающейся поддержки Украины. И, в первую очередь, страдают европейские граждане. В августе канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что расходы на социальное обеспечение вышли из-под контроля и создают угрозу для госбюджета: «Это потребует болезненных решений. Это потребует сокращений». Еще год назад глава ЕЦБ Кристин Лагард предупредила, что социальные программы крупнейших европейских стран находятся под угрозой.

7 ноября Еврокомиссия объявила о запрете на выдачу многоразовых виз для россиян, пишут «Известия».