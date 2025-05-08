В России и мире

Мурашко: в России смертность от онкозаболеваний снизилась почти на 10%

Внедрение инноваций в практическую медицину РФ дает свои результаты: с 2019 года смертность от онкозаболеваний снизилась почти на 10%, от сердечно-сосудистых - на 30%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Критическое значение играет внедрение инноваций. Мы создаем специальные условия регулирования, позволяющие ускорить их внедрение в практическую медицину. Это дает результат: младенческая смертность является самой низкой среди государств с большой территорией, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась на 30%, онкологических - почти на 10% [с 2019 года]», - сказал он в ходе выступления на встрече министров здравоохранения стран «Группы двадцати».

Мурашко также отметил, что важную роль играет лекарственное обеспечение. В этой сфере необходима совместная работа над упрощением процедур допуска лекарств, включая и дженерики, и инновационные препараты.

Кроме того, ежегодно более 80% граждан в России проходят бесплатный чекап организма. «Мы внедряем технологии предиктивной медицины, направленные на выявление факторов риска, раннюю диагностику и лечение», - пояснил Мурашко.

В свою очередь помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что на полях встречи министров здравоохранения стран G20 министр провел двусторонние встречи с руководством систем здравоохранения Турции, Саудовской Аравии, Индии, Индонезии, ЮАР. Государства заинтересованы в сотрудничестве с Россией по поставкам и производству лекарств и медоборудования, подготовке медицинских специалистов на базе российских медвузов, совместным научным исследованиям, пишет ТАСС.