Сотрудница банка бросила трубку, когда в поддержку позвонил папа римский

Сотрудница службы поддержки чикагского банка повесила трубку во время разговора с папой римским Львом XIV, который хотел обновить свои контактные данные, пишет газета Chicago Sun-Times (работа сайта ограничена в России) со ссылкой на близкого друга понтифика отца Тома Маккарти.

По информации издания, спустя два месяца после начала своего понтификата папа Лев XIV позвонил в свой банк в Южном Чикаго, чтобы изменить номер телефона и адрес в банковских документах. Понтифик добросовестно ответил на все контрольные вопросы, однако сотрудница заявила ему, что этого недостаточно и ему нужно лично прийти в отделение банка. По словам Тома Маккарти, папа римский объяснил, что не сможет явиться в банк. Но сотрудница была непреклонна: чтобы изменить номер телефона и адрес, ему нужно явиться лично.

«Изменит ли это ситуацию, если я скажу вам, что я папа Лев», — приводит издание слова Тома Маккарти о том, что попытался предпринять понтифик.

После этого банковский работник повесила трубку, и урегулировать инцидент с кредитно-финансовой организацией пришлось при помощи связей через людей, знакомых с председателем банка. Администрация банка согласилась пойти навстречу папе римскому лишь после того, как его доверенные лица предупредили, что в противном случае понтифику придется перевести счет в другой банк.

Папа римский Лев XIV, мирское имя которого Роберт Фрэнсис Превост, — глава Римско-католической церкви и государства Ватикан с 8 мая 2025 года, первый в истории понтифик из США и первый августинец, пишет РБК.

Папа Лев XIV родился в 1955 году в Чикаго в скромной семье. До избрания папой в мае 2025 года после смерти папы Франциска был американским кардиналом-августинцем. В 1977-м вступил в орден, в 1982-м был рукоположен в священники.

Много лет провел как миссионер в Перу, совмещая пастырскую, преподавательскую и административную работу. В 2001–2013 годах возглавлял орден августинцев в качестве генерального приора, затем вновь служил епископом в Перу. С 2023 года занимал пост префекта Департамента по делам епископов в Ватикане, став одной из ключевых фигур Римской курии, сообщалось на портале Vatican News (информационный портал Ватикана не поддерживается в России). Папа-августинец Лев XIV говорит на английском, испанском, итальянском, французском и португальском языках.