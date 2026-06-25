В Калужской области запустили онлайн-мониторинг топлива на АЗС

Жители Калужской области теперь могут в режиме реального времени узнавать о наличии топлива на автозаправках региона.

По поручению губернатора Владислава Шапши областное министерство цифрового развития разработало специальную систему мониторинга.

Сервис уже начал работу на «Геопортале40». На интерактивной карте отображается информация об опорной сети АЗС и доступных видах топлива на каждой заправке. Данные обновляются в онлайн-режиме.

По словам губернатора, ситуация с обеспечением топливом должна оставаться максимально прозрачной для жителей.

Для пользователей также подготовили подробную инструкцию в карточках по работе с новым сервисом, пишет Kaluga-poisk.ru.