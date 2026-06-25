 
В России и мире

В Калужской области запустили онлайн-мониторинг топлива на АЗС

0

Жители Калужской области теперь могут в режиме реального времени узнавать о наличии топлива на автозаправках региона.

По поручению губернатора Владислава Шапши областное министерство цифрового развития разработало специальную систему мониторинга.

Сервис уже начал работу на «Геопортале40». На интерактивной карте отображается информация об опорной сети АЗС и доступных видах топлива на каждой заправке. Данные обновляются в онлайн-режиме.

По словам губернатора, ситуация с обеспечением топливом должна оставаться максимально прозрачной для жителей.

Для пользователей также подготовили подробную инструкцию в карточках по работе с новым сервисом, пишет Kaluga-poisk.ru.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026