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Стало известно, какие меры принимает правительство для обеспечения регионов топливом

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Правительство России принимает все необходимые меры, чтобы регионы были стабильно обеспечены топливом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы в таком оперативном режиме задействовали все необходимые инструменты, продолжаем мониторить ситуацию, принимать необходимые меры для того, чтобы обеспечить стабильное топливообеспечение регионов России", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Помимо этого правительство РФ подготовило изменения в законодательство для стимулирования поставок топлива на внутренний рынок. В ближайшее время они буту приняты, пишут РИА Новости.

«Стимулируем увеличение поставок дополнительных объемов на внутренний рынок. В том числе подготовлены налоговые изменения в законодательство в этой связи. В ближайшие дни правительством они будут приняты», - сказал Новак.

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