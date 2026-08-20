Авито первой в России запретила объявления о «свадебных» голубях

Компания Авито стала первой в стране, кто на уровне премодерации запретил продажу и аренду голубей для выпуска на свадьбах, фотосессиях и прочих массовых мероприятиях. Новое правило появилось в ответ на запрос зоозащитников и стало логичным продолжением работы по развитию культуры ответственного отношения к животным на платформе, сообщили в пресс-службе компании.
Авито обновила правила категорий «Животные» и «Услуги». Теперь предложения об использовании птиц в праздничных церемониях строго запрещены. Все уже действующие объявления, нарушающие новую норму, будут заблокированы.
Этот шаг стал логичным продолжением системной работы Авито по внедрению стандартов ответственного обращения с животными. Ранее платформа запустила верификацию приютов, зооволонтеров и заводчиков, позволяющую пользователям делать выбор в пользу проверенных организаций, соблюдающих правила содержания животных. А в 2026 году в дополнение к этому был запущен ИИ-сервис «ХвостРадар», который помогает в поиске домашних животных с помощью технологий «компьютерного зрения».
Зооволонтеры подтверждают: домашние голуби, выпущенные в небе, регулярно оказываются на улицах рядом с ЗАГСами и популярными свадебными локациями. Часто птицы попадают в реабилитационные центры уже истощенными или с травмами. Критически опасны такие церемонии в холодное время года — осенью и зимой, когда неприспособленный к уличной жизни пернатый может замерзнуть насмерть за считанные часы.
Эксперты подчеркивают, что оказавшаяся на воле птица сталкивается с комплексом угроз. Белый окрас делает ее легкой добычей для хищников, а физическая форма и отсутствие навыков выживания (поиск крова, еды и воды) не идут в сравнение с городскими сизыми голубями. При этом долгие годы услуга по выпуску голубей воспринималась как безобидная традиция, а подобные предложения были широко представлены на различных цифровых площадках.