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Демонтированный в Эстонии монумент жертвам фашизма может стать кучей щебня

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Демонтированный в прошлом году памятник жертвам фашизма на острове Сааремаа в Эстонии могут переработать на щебень из-за дороговизны его переноса, восстановления и хранения, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR. 

Фото: администрация волости Саарема. Памятник жертвам фашизма на острове Сааремаа в Эстонии. Архивное фото

Памятник жертвам фашизма в деревне Вяйке-Линнапе на острове Сааремаа установили в 1965 году в память о 199 местных жителях, расстрелянных во время гитлеровской оккупации. В октябре прошлого года монумент демонтировали, а останки погибших перезахоронили. Тогда местные власти сообщили общественности о плане перевезти памятник в Сырвеский военный музей и возможном восстановлении памятника. Однако спустя год на Сааремаа сменилась власть и об этих планах забыли.

«Примерно через месяц, в октябре, заканчивается заключенный с волостью годовой договор на хранение. Мне придется написать в волость и узнать, продлят ли они договор и что будет с памятником? Если он никому не нужен, камни будут использованы как насыпной материал», – сообщил телерадиокомпании руководитель демонтировавшей памятник фирмы Dolokivi Пеэтер Сай.

По его словам, части памятника имеют некоторые косметические дефекты, но в целом состояние бывшей монументальной скульптуры хорошее, части памятника в разобранном виде хранятся на складской площадке и в ангаре фирмы. Обсуждалось, что памятник могли бы забрать на хранение Сырвеский военный музей или расположенный под Таллинном Лагедиский музей, но из-за высокой стоимости работ по перемещению семитонного монумента и приведению его в порядок вопрос так и не решился.

Власти Саареской волости признают, что никакого решения о судьбе монумента пока не принято, и работа с памятником станет для волости крупной статьей расходов.

Если демонтированный в Вяйке-Линнапе памятник будет уничтожен, он станет уже вторым, имевшим художественную ценность памятником, утраченным после перезахоронения останков из братской могилы. В Йыгевасте в уезд Валгамаа ранее был полностью уничтожен созданный в 1973 году монумент на братской могиле советских воинов, павших во Второй мировой войне.

Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом российской военной операции на Украине. В МИД России неоднократно указывали, что уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, в том числе расположенных за рубежом, уголовно наказуемо в РФ, пишет РИА Новости

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