В Венгрии пьяный мужчина угнал самолет

В Венгрии мужчина 2002 года рождения угнал легкий самолет Cessna-172 с аэродрома в Калоче и совершил опасные маневры в запретной зоне над атомной электростанцией (АЭС) «Пакш», сообщили HVG.

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Согласно данным Министерства обороны, радары сил обороны незамедлительно обнаружили неопознанную цель. Ситуация осложнялась тем, что самолет вошел в зону с ограниченным воздушным пространством над АЭС. По правилам безопасности полеты в радиусе трех километров от электростанции на высоте до шести тысяч метров разрешены исключительно военным судам.

Министр обороны Венгрии Ромулуш Рушин-Сенди подтвердил, что для перехвата нарушителя были подняты в воздух два резервных истребителя Gripen.

После перехвата самолет потерпел крушение на подсолнечном поле недалеко от деревни Герьен. Шасси самолета отломилось, на место происшествия были вызваны пожарные и спасательный вертолет. Пилот не пострадал, о других пострадавших также не сообщалось.

Полиция установила, что после крушения мужчина вышел из кабины и пошел вдоль трассы, проезжавший мимо автомобилист остановился, чтобы помочь. Нарушитель сел в машину и попытался угнать ее, но не смог.

Позднее издание сообщило, что нарушитель задержан, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

АЭС «Пакш» — единственная в Венгрии действующая атомная электростанция — построена по советскому проекту (четыре реактора ВВЭР-440) и в настоящее время модернизируется за счет строительства новых блоков АЭС «Пакш-2» по российскому проекту — с участием «Росатома».

Строительство «Пакш-2» началось в феврале. В ноябре 2025 года США сняли санкции с проекта и разрешили связанным с ним банкам проводить финансовые операции, пишет РБК.