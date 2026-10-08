 
В России и мире

Взорвавшийся телефон спас подростка во время нападения медведя

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Медведь разодрал голову 15-летнему подростку на Алтае.

По данным «Baza», подросток и его совершеннолетний друг отправились в лес проверить ульи, когда из чащи вышел хищник. Подросток залез на дерево, но медведь достал его и начал терзать. Во время нападения хищник повредил телефон мальчика, гаджет взорвался и отпугнул зверя.

Сейчас молодой человек находится в больнице, медведь разодрал ему кожу на голове и теле. Пострадавшему оказывают помощь медики. СК возбудил уголовное дело о халатности.

Ранее «Baza» писала, что «медведей-людоедов»  в России стало некому убивать: охотникам промысел приносит больше убытков, чем пользы.

Также по закону отстреливать медведей возле населённых пунктов запрещено — только если зверь уже нападает. Охотники считают, что зимой ситуация станет ещё хуже, и голодные медведи будут регулярно выходить к людям.

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