Взорвавшийся телефон спас подростка во время нападения медведя

Медведь разодрал голову 15-летнему подростку на Алтае.

По данным «Baza», подросток и его совершеннолетний друг отправились в лес проверить ульи, когда из чащи вышел хищник. Подросток залез на дерево, но медведь достал его и начал терзать. Во время нападения хищник повредил телефон мальчика, гаджет взорвался и отпугнул зверя.

Сейчас молодой человек находится в больнице, медведь разодрал ему кожу на голове и теле. Пострадавшему оказывают помощь медики. СК возбудил уголовное дело о халатности.

Ранее «Baza» писала, что «медведей-людоедов» в России стало некому убивать: охотникам промысел приносит больше убытков, чем пользы.

Также по закону отстреливать медведей возле населённых пунктов запрещено — только если зверь уже нападает. Охотники считают, что зимой ситуация станет ещё хуже, и голодные медведи будут регулярно выходить к людям.