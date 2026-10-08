Россияне столкнулись с массовым сбоем в работе мобильного интернета и некоторых сервисов

Мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России сегодня, 8 октября. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Также сбой в работе интернета абоненты наблюдали и у домашних провайдеров. Наибольшие проблемы, согласно статистике сервиса Detector404, наблюдались в работе поисковой системы «Яндекс» и интернет-провайдера SkyNet в Санкт-Петербурге. За последние сутки на них поступило более 2,9 и 4,8 тысячи жалоб соответственно.

Скриншот сайта Detector404 с данными на 14:30 8 октября

Общий сетевой сбой затронул и другие популярные сервисы. В частности, были жалобы на работу порталов РЖД, «Литмаркета», онлайн-площадок ЦИАН и «Авито», на данный момент продолжают поступать жалобы на работу приложений «Т-Банк», «Совкомбанк» и несколько магазинных сетей, а также некоторых операторов сотовой связи, на которые россияне оставляли жалобы на мониторинговых ресурсах: мобильный интернет работал нестабильно в регионах России как сегодня, 8 октября, так и вчера. Абоненты утверждают, что у них не открываются сайты и приложения, не работают мессенджеры и онлайн-платформы.

Скриншот сайта Detector404 с данными на 16:30 8 октября

Сегодня, 8 октября, сбои наблюдаются у абонентов популярных операторов связи — Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Всего на текущий момент насчитывается около 500 жалоб, следует из статистических данных на сайте «Сбой.рф».

Жалобы регистрируются в следующих регионах: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская, Московская, Курганская, Тверская, Челябинская, Самарская, Ярославская, Иркутская, Нижегородская, Амурская, Саратовская, Калужская, Пензенская, Рязанская, Курская, Ростовская, Волгоградская области, Краснодарский, Забайкальский, Хабаровский, Приморский, Пермский края, Якутия, Башкирия, Татарстан, Тува.

Скриншот сайта Detector404 с данными на 16:30 8 октября

Мобильный интернет может не работать или функционировать неполноценно, когда действует режим «Беспилотная опасность». На Сеть влияют намеренно, чтобы обезопасить гражданскую инфраструктуру, население и стратегические объекты.

Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы со связью в крупных городах связаны с противодействием терроризму.

«Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем», — сказал российский лидер.

Региональные власти зачастую предупреждают жителей о беспилотной опасности. Также озвучиваются предупреждения о возможных сопутствующих проблемах с мобильным интернетом. Однако заблаговременное информирование населения о конкретных локациях и сроках действия ограничений невозможно по соображениям безопасности, пояснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

В среду, 7 октября, сбои наблюдаются у абонентов популярных операторов связи — Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Всего поступило более 760 жалоб, следует из статистических данных на сайте «Сбой.рф», пишет News.ru.

Ранее сообщалось о масштабном сборе в работе «Яндекс. Почты» на территории России.