Пользователи «Яндекс Почты» жалуются на сбои в работе сервиса

Пользователи сервиса «Яндекс Почта» в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

График сбоев представлен на сайте Detector404

Согласно данным сервиса Detector404, на 10.55 мск количество жалоб за час превысило 1,5 тысячи.

Жалобы начали поступать в районе 10:15 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Санкт-Петербурга. Также о неполадках сообщили пользователи из Москвы, Московской области и из Ленинградской и Нижегородской областей.

По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу мобильного приложения и веб-сайта, а также на проблемы соединения с сервером и воспроизведением музыки.

Ранее в пресс-службе «Яндекса» рассказали РИА Новости, что сервисы компании могут работать с перебоями из-за пожара в центре обработки данных под Рязанью.