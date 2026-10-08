Пользователи «Яндекс Почты» жалуются на сбои в работе сервиса

Пользователи сервиса «Яндекс Почта» в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
График сбоев представлен на сайте Detector404
Согласно данным сервиса Detector404, на 10.55 мск количество жалоб за час превысило 1,5 тысячи.
Жалобы начали поступать в районе 10:15 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Санкт-Петербурга. Также о неполадках сообщили пользователи из Москвы, Московской области и из Ленинградской и Нижегородской областей.
Ранее в пресс-службе «Яндекса» рассказали РИА Новости, что сервисы компании могут работать с перебоями из-за пожара в центре обработки данных под Рязанью.