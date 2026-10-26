Экс-президент заявил о поражении своей коалиции на парламентских выборах в Сербии

Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что его коалиция проиграла выборы в парламент.

Фото: Стрингер / «РИА Новости»

«Ясно, что мы эти выборы проиграли, нас победил "Студенческий протестный список". У них будет 135-140 мандатов, у нас около 105, никто больше не вошел в скупщину», — сказал Александр Вучич в штаб-квартире своего движения.

Он признал поражение, подчеркнув, что не будет чинить препятствий конкурентам. При этом экс-президент заявил, что за победой оппозиции стоят "глубинное государство" США и силы из стран ЕС.

Александр Вучич также не исключил, что в марте-апреле новые власти Сербии введут санкции против России.

«Они сделают все, чего мы не хотели», — заявил он.

После того, как Александр Вучич признал поражение своей коалиции, его оппоненты устроили стихийное празднование в центре Белграда. Жандармерия в тяжелой экипировке и полиция под оскорбительные крики и свист молодежи покинули центр столицы.

Собравшаяся толпа затем повалила ограждение и разрушила пустующий лагерь сторонников Александра Вучича «Чациленд», а также подожгла несколько палаток. Затем молодежь собралась на ступенях здания скупщины, где скандировала, пела, свистела, размахивала флагами, зажигала файеры, запускала фейерверки.

В Сербии в воскресенье, 25 октября, прошли досрочные выборы депутатов скупщины. В них приняли участие 19 политсил, претендовавших на 250 мест в парламенте. Основное противостояние развернулось между коалицией «Объединенная Сербия» во главе с Александром Вучичем и гражданской группой «Студенческий список — студенты побеждают».

После закрытия избирательных участков РИК сообщила о рекордной явке. Всего зарегистрировали около 6,5 миллиона избирателей. Порядка 115 тысяч сербов из Косово и Метохии имели возможность проголосовать в прилегающих к краю районах центральной части страны — городах Вране, Рашке, Куршумлии и Тутине.

О готовности провести внеочередные парламентские выборы Александр Вучич заявил в конце 2025 года. Это произошло на фоне неугасающих студенческих протестов, начавшихся в ноябре 2024 года: тогда 16 человек погибли при обрушении навеса недавно реконструированного железнодорожного вокзала в Нови-Саде.

7 сентября Александр Вучич утвердил решение о роспуске скупщины. В этот же день правящая СПП официально выдвинула его кандидатом на пост премьера. Сам экс-президент не раз говорил о планах уйти в отставку и принять участие в парламентских выборах «как обычный гражданин». В конце прошлого месяца он покинул свой пост, пишет «РИА Новости».