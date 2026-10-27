Приставы взыскивают с Чубайса почти 20 млрд рублей

Судебные приставы принудительно взыскивают с бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса почти 20 млрд рублей, из которых почти 18 млрд рублей составляют взыскания имущественного характера, остальное - исполнительный сбор. Это следует из судебных и других материалов.

Всего в отношении Чубайса открыты 14 исполнительных производств, в том числе 10 из них - с июня по октябрь 2016 года. По ним взыскивают 17,74 млрд рублей на основании материалов, поступивших из Арбитражного суда Москвы. Они касаются возмещения ущерба, который был причинен компании «Роснано». Кроме того, как следует из материалов, с экс-главы корпорации принудительно взыскивают порядка 2,13 млрд рублей исполнительного сбора.

По трем исполнительным производствам наложен арест на имущество Чубайса. Первое из них было открыто в апреле прошлого года, тогда был наложен арест на имущество на сумму 5,6 млрд рублей, сделано это по иску компании. Согласно определению суда, компания «Роснано» обратилась к Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину с иском «о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения судебного акта», пишет ТАСС.

12 декабря 2025 года «Роснано» выдвинула новый иск к своим бывшим руководителям - о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту Crocus, целью которого было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA. По материалам, поступившим из Арбитражного суда Москвы, 12 января 2026 года приставы открыли второе производство в отношении Чубайса - об аресте имущества почти на 11,9 млрд рублей. В апреле 2026 года открыто третье исполнительное производство - об аресте имущества на 5,5 млрд рублей.