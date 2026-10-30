Госпереворот объявлен в Польше

В Польше происходит попытка государственного переворота. Об этом заявил депутат Европарламента от консервативной партии «Право и справедливость» Аркадиуш Муларчик, сообщает Telegram-канал Mash.

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По словам депутата, на это указывает решение МВД республики заблокировать Конституционный суд Польши после отстранения его председателя Богдана Свенчковского. Сейчас толпа протестующих окружила трибунал, полиция заняла оборону на территории здания.

Президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и срочно вылетел на родину.

Ранее сообщалось, что правящая коалиция Польши готовится отстранить Навроцкого от должности. Поводом для запуска процедуры стал новый виток скандала вокруг обвинений Навроцкого в сутенерстве в период работы охранником в отеле Grand в Сопоте. «Чаша терпения переполнена. Будет поставлен вопрос о запуске процедуры отстранения президента от занимаемой должности», — заявил собеседник агентства.