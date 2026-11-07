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В соцсетях распространяется предупреждение о «цифровом апокалипсисе»

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Пользователи соцсетей распространяют предупреждение хакеров о грядущем «цифровом апокалипсисе» —  конец света наступит 17 ноября, сообщила Baza в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение сгенерировано нейросетью

Согласно пугающему прогнозу, в этот день якобы состоится масштабная кибератака из даркнета, которая взломает крупнейшие банки и уничтожит все данные о счетах клиентов. Так люди потеряют все накопления, экономики стран рухнут, а следом на три месяца отключится интернет.

Baza выяснила, откуда взялась история о «цифровом апокалипсисе». Всё началось с публикации в соцсети X, автор которой утверждал, что получил информацию от анонимного источника из даркнета. При этом никаких доказательств он не привёл и сам признал, что воспринимать его слова буквально не стоит, ведь инсайд, вероятно, ложный.

Однако, это не помешало «предупреждению» разойтись по интернету. Поверившие в анонимное пророчество призывают других пользователей запастись едой, водой, драгоценными металлами, оружием и наличными.

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