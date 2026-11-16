Главной новогодней елкой России станет 95-летнее дерево из городского округа Клин

Главной новогодней елкой России, которая украсит Московский Кремль, станет 95-летнее дерево из городского округа Клин. Как сообщили в пресс-службе управления делами президента РФ, ель выбрана комиссией из двух десятков «кандидатов».
Фото: пресс-служба управления делами президента РФ / ТАСС
Высота дерева — 27 метров, диаметр ствола — 72 сантиметра, форма кроны — густая, правильная, пирамидальная. Также в пресс-службе добавили, что «специалисты оценивали деревья по комплексу параметров, учитывая не только внешний вид, но и состояние, а также выносливость к перепадам температур, ветру и морозу».
Планируется, что ель будет спилена 7 декабря, после чего отправится в Кремль.
Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001-2005 годах из-за сильных морозов, которые помешали спилить и перевезти дерево, его заменяли на искусственное. С 2007 года ель привозят только из Подмосковья. Ель для Кремля в 2010 году также была родом из городского округа Клин. На прошлый Новый год главной новогодней елью России было вековое дерево высотой 26 метров из Рузского муниципального округа Московской области, пишет