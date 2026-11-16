Главной новогодней елкой России станет 95-летнее дерево из городского округа Клин

Главной новогодней елкой России, которая украсит Московский Кремль, станет 95-летнее дерево из городского округа Клин. Как сообщили в пресс-службе управления делами президента РФ, ель выбрана комиссией из двух десятков «кандидатов».

Фото: пресс-служба управления делами президента РФ / ТАСС

«Общая протяженность маршрута комиссии составила около трех тысяч километров, поиски проходили летом и осенью. По результатам отбора ель, соответствующая всем установленным требованиям, обнаружена в городском округе Клин, на территории Воронинского участкового лесничества», — сказали в пресс-службе.

Высота дерева — 27 метров, диаметр ствола — 72 сантиметра, форма кроны — густая, правильная, пирамидальная. Также в пресс-службе добавили, что «специалисты оценивали деревья по комплексу параметров, учитывая не только внешний вид, но и состояние, а также выносливость к перепадам температур, ветру и морозу».

Планируется, что ель будет спилена 7 декабря, после чего отправится в Кремль.