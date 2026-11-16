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Главной новогодней елкой России станет 95-летнее дерево из городского округа Клин

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Главной новогодней елкой России, которая украсит Московский Кремль, станет 95-летнее дерево из городского округа Клин. Как сообщили в пресс-службе управления делами президента РФ, ель выбрана комиссией из двух десятков «кандидатов».

Фото: пресс-служба управления делами президента РФ / ТАСС

«Общая протяженность маршрута комиссии составила около трех тысяч километров, поиски проходили летом и осенью. По результатам отбора ель, соответствующая всем установленным требованиям, обнаружена в городском округе Клин, на территории Воронинского участкового лесничества», — сказали в пресс-службе.

Высота дерева — 27 метров, диаметр ствола — 72 сантиметра, форма кроны — густая, правильная, пирамидальная. Также в пресс-службе добавили, что «специалисты оценивали деревья по комплексу параметров, учитывая не только внешний вид, но и состояние, а также выносливость к перепадам температур, ветру и морозу».

Планируется, что ель будет спилена 7 декабря, после чего отправится в Кремль.

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001-2005 годах из-за сильных морозов, которые помешали спилить и перевезти дерево, его заменяли на искусственное. С 2007 года ель привозят только из Подмосковья. Ель для Кремля в 2010 году также была родом из городского округа Клин. На прошлый Новый год главной новогодней елью России было вековое дерево высотой 26 метров из Рузского муниципального округа Московской области, пишет ТАСС .

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