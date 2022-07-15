От церковных до эстрадных: хоры из разных регионов России приедут на фестиваль в Псков

На псковский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского приедут около 35 коллективов из разных регионов России. Об этом сообщил директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
С 2 по 4 сентября в разных локациях Пскова – улица Пушкина, Детский парк, парк Строителей, Кремль – будут выступать хоры от церковных до эстрадных. Отдельные выступления будут проходить возле церквей. На стены храмов запланирована видеопроекция фресок.
«Увенчает фестиваль выступление сводного хора в Кремле», – добавил Сергей Жаворонок.
На праздник приедут 15 коллективов из Псковской области, по 5 – из Санкт-Петербурга и Москвы, остальные – из других регионов.
О том, что в Пскове пройдет фестиваль имени М. Ф. Гривского, стало известно в начале июня.