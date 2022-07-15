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От церковных до эстрадных: хоры из разных регионов России приедут на фестиваль в Псков

На псковский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского приедут около 35 коллективов из разных регионов России. Об этом сообщил директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это будет знаковое мероприятие, которое, как я надеюсь, станет ежегодным. По сути, будет задействован весь город. По нашим предварительным прогнозам и ожиданиям, в мероприятии примут участие около 35 хоровых коллективов со всей России», – сказал директор.

С 2 по 4 сентября в разных локациях Пскова – улица Пушкина, Детский парк, парк Строителей, Кремль – будут выступать хоры от церковных до эстрадных. Отдельные выступления будут проходить возле церквей. На стены храмов запланирована видеопроекция фресок.

«Увенчает фестиваль выступление сводного хора в Кремле», – добавил Сергей Жаворонок.

На праздник приедут 15 коллективов из Псковской области, по 5 – из Санкт-Петербурга и Москвы, остальные – из других регионов.

О том, что в Пскове пройдет фестиваль имени М. Ф. Гривского, стало известно в начале июня.

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