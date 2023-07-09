Интерактивные площадки для детей и взрослых будут работать на фестивале в Самолве, который пройдет 15 июля по случаю начала конного похода «Александрова дорога». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
В течение всего фестивального дня будут работать интерактивные площадки на любой вкус для взрослых и детей:
«Ждем всех на мощном, ярком событии 15 июля в деревне Самолва (Гдовский район, Псковская область). Вход свободный!» - отметили в ТКД.
«Александрова дорога» - это 20 реконструкторов в полной исторической аутентичности, которые пройдут более 2300 километров конным походом с берегов Чудского озера – места Ледового побоища - до Феодоровского монастыря (Городец Нижегородской области), где закончил земной путь великий святой князь.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.