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Интерактивные площадки для детей и взрослых будут работать на фестивале в Самолве

Интерактивные площадки для детей и взрослых будут работать на фестивале в Самолве, который пройдет 15 июля по случаю начала конного похода «Александрова дорога». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

В течение всего фестивального дня будут работать интерактивные площадки на любой вкус для взрослых и детей:

Площадка по спортивно-историческому фехтованию – посетители фестиваля смогут почувствовать себя средневековыми воинами и поучаствовать в ратных поединках в специальной безопасной экипировке. Данная площадка будет доступна как взрослым, так и детям. Площадку организовывает клуб спортивно-исторического фехтования «Рысь» (Псков).

Лучный тир – посетители фестиваля смогут обучиться стрельбе из лука и арбалета под руководством опытных инструкторов. Данная площадка будет доступна как взрослым, так и детям. Площадку организовывает ПООО «Былины древнего Пскова» (Псков).

Фотозона – на данной площадке все желающие смогут примерить средневековые доспехи и вооружение как русских воинов, так и европейских, сделать памятные фотографии, получить историческую справку. Данная площадка будет доступна как взрослым, так и детям. Площадку организовывает КИР «Орден» (Псков).

«Ждем всех на мощном, ярком событии 15 июля в деревне Самолва (Гдовский район, Псковская область). Вход свободный!» - отметили в ТКД.

«Александрова дорога» - это 20 реконструкторов в полной исторической аутентичности, которые пройдут более 2300 километров конным походом с берегов Чудского озера – места Ледового побоища - до Феодоровского монастыря (Городец Нижегородской области), где закончил земной путь великий святой князь.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.