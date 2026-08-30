Гала-концерты фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдут в Пскове 12 и 13 сентября

V Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдет в Псковской области с 11 по 13 сентября. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах, в грандиозном событии примут участие около 400 артистов, а зрителей ждет яркое музыкально-театрализованное шоу, в котором мощь духовых инструментов соединится с историей и традициями.

Афиша: Михаил Ведерников / Мах

Праздничные выступления военных оркестров состоятся в семи муниципалитетах региона 11 сентября: в Гдове, Невеле, Палкино, Печорах, Пыталово, Себеже и в Псковском муниципальном округе. Вход – бесплатный.

Традиционные гала-концерты пройдут в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 12 и 13 сентября в 20:00.