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Гала-концерты фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдут в Пскове 12 и 13 сентября

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V Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдет в Псковской области с 11 по 13 сентября. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах, в грандиозном событии примут участие около 400 артистов, а зрителей ждет яркое музыкально-театрализованное шоу, в котором мощь духовых инструментов соединится с историей и традициями.

Афиша: Михаил Ведерников / Мах

Праздничные выступления военных оркестров состоятся в семи муниципалитетах региона 11 сентября: в Гдове, Невеле, Палкино, Печорах, Пыталово, Себеже и в Псковском муниципальном округе. Вход – бесплатный.

Традиционные гала-концерты пройдут в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 12 и 13 сентября в 20:00.

«За пять лет фестиваль духовых оркестров "Михайловский бастион" стал ежегодным и по-настоящему любимым событием на Псковской земле. Живая духовая музыка под открытым небом всегда дарит особое, ни с чем не сравнимое чувство праздника. Не пропустите яркое событие – приходите всей семьей!» — заключил Михаил Ведерников.

 

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Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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