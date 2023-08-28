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Сцена / Фестивали

Почти 70 музыкантов примут участие в спектакле «Евгений Онегин. Страницы романа» в Пскове

07.09.2023 18:11|ПсковКомментариев: 0

В спектакле «Евгений Онегин. Страницы романа» в Пскове примут участие 67 музыкантов. Об этом рассказала народная артистка России, художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM)

«Когда мы только подбирались к этому проекту, то думали, кто согласится участвовать. И у нас бы несколько вариантов: мы приглашали дирижеров разных оркестров и были уверены, что будет максимум человек 20. Но наш директор случайно встретился с генеральным директором Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга Ольгой Хомовой, которая охотно согласилась взяться за этот проект», - рассказала Лариса Луппиан.

Также артистка отметила, что играть симфонию Чайковского 20-ю оркестрантами было бы нереальной задачей. Поэтому, увидев Каппелу в деле, сразу стало понятно, что все получится.

«67 музыкантов - это, конечно, грандиозно. Получается два в одном. Зрители слушают музыку в исполнении блистательной академической Каппелы Чайковского, слушают, можно сказать, натуральное чтение замечательными народными артистами гениальной поэмы Пушкина», – добавила Лариса Луппиан.

Теги: #спектакль #Пушкин
Источник: Псковская Лента Новостей
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