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Сцена / Фестивали

3,5 тысячи зрителей посетили Пушкинский театральный фестиваль

29.09.2023 18:21|ПсковКомментариев: 0

В 30-й раз на главных культурных площадках региона были представлены самые заметные спектакли последних лет – с 7 по 28 сентября в Пскове и Великих Луках проходил юбилейный Пушкинский театральный фестиваль. Мероприятия посетили 3,5 тысячи человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Фотографии предоставлены пресс-службой Псковского драмтеатра.

Участниками Пушкинского фестиваля в 2023 году стали: Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой (Москва), Театр имени Ленсовета (Санкт-Петербург) и Кукольный театр сказки (Санкт-Петербург), театр «Старый дом» (Новосибирск), Театр-Театр (Пермь), Театр кукол Республики Карелия, Тверской театр кукол. Фестиваль объединил драматические, музыкальные и кукольные спектакли последних лет. Всего 221 участника фестиваля принял регион за время проведения.

7 сентября в Пскове был дан старт юбилейному фестивалю сразу на двух площадках – в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина и БКЗ Псковской областной филармонии. Кукольный театр сказки из Санкт-Петербурга дважды показал «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» – спектакль главного режиссера театра Светланы Дорожко. Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета совместно с оркестром Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга представил музыкально-поэтический спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа» (автор идеи – народная артистка РФ Лариса Луппиан, режиссер – народный артист РФ Олег Леваков).

Кукольную программу продолжил Тверской театр кукол. «Сказку о рыбаке и рыбке» как притчу о любви создали режиссер Людмила Федорова и художник Андрей Запорожский из Санкт-Петербурга.

Прославленный Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой тоже привез из Москвы пушкинские сказки, но уже для взрослой аудитории – музыкальную фантасмагорию по мотивам сказок Пушкина и Андерсена «Нянины сказки» в постановке Гульназ Балпеисовой, ученицы Римаса Туминаса. Спектакль стал в столице одним из заметных событий прошедшего сезона, а на гастроли выехал впервые, причем сразу в два города – Псков и Великие Луки. Роль Няни в спектакле исполнила народная артистка России Елена Камбурова.

Свою версию гоголевского «Ревизора» представил Театр кукол Республики Карелия. Один из самых резонансных российских спектаклей последнего времени, получивший в 2022 году четыре номинации на Национальную театральную премию «Золотая маска» (работа режиссера Игоря Казакова, работа художника Татьяны Нерсиян и актерские работы Родиона Михно и Олега Романова), завершил кукольную программу.

Свежую премьеру одного из самых заметных режиссеров сегодняшнего дня привез новосибирский театр «Старый дом». Псковичи первыми за пределами Новосибирска увидели «Котлован» по повести Платонова в постановке Антона Федорова, который сегодня возглавляет театр в качестве главного режиссера.

Закрыл фестивальную программу «Вертинский» – спектакль-концерт Пермского академического Театра-Театра с ведущим артистом Альбертом Макаровым. Спектакль о выдающемся шансонье Александре Вертинском с момента премьеры оказался чрезвычайно востребован фестивалями и публикой разных российских городов, вошел в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска». Режиссер спектакля – художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм.

Кроме спектаклей, у зрителей Пушкинского фестиваля была возможность посетить лекцию театрального критика Владимира Спешкова о национальных театрах и выставку главного художника Псковского театра драмы Александра Стройло.

Пушкинский театральный фестиваль проходит при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и правительства региона.

Теги: #Пушкинский фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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