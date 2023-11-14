Сцена / Фестивали

Фестиваль «На том стоим» проходит в пяти городах Псковской области

Фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим», который стартовал в Псковской области 18 ноября, проходит по 22 ноября в Пскове и ряде городов области – Опочке, Острове, Порхове, Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

18 ноября на сцене Псковской областной филармонии состоялся концерт-открытие международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим». Солисты из Франции и Италии в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением дирижера Алексея Верховена исполнили под бурные овации хиты мировой оперы.

19 ноября прошли не менее грандиозные концерты. Концерт «Музыкальный экспресс» в Приказных палатах объединил артистов из Франции, Китая, Италии и оперные шедевры, народные композиции и русские песни о войне. Отдельно в ТКД отметили исполнение артистом из Франции, солистом Донецкой филармонии Франсуа Модеме композиций о войне «На безымянной высоте» и «Мы за ценой не постоим». Франсуа приехал в 2014 году на Донбас, участник СВО, награждён медалью «За освобождение Мариуполя».

В детской музыкальной школе №2 имени М. П. Мусоргского в концерте «Калейдоскоп культур – вместе с Россией!» приняли участие исполнительница из сербского анклава Ораховац в Косово и Метохии Павлина Радованович, шотландский волынщик, участник фестиваля антифашисткой песни в Самаре «Гитары в строю» Джими МакРэй, колумбийская актриса и музыкант Анна Лусия Кальдерон, музыкальная группа из Венесуэлы Herencia.

В фестивале принимают участие артисты, деятели культуры, историки и общественные деятели из 15 стран мира – России, Великобритании, Венесуэлы, Ирана, Италии, Ирландии, Канады, Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, Сербии, Турции, Финляндии, Франции.

Афиша фестиваля доступна по ссылке.