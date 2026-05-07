Литературно-музыкальный концерт «Голос памяти» пройдет у псковского «Гельдта» 9 мая

Литературно-музыкальный концерт «Голос памяти», посвященный Дню Победы, состоится в Пскове у ресторана «Гельдт» 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ресторане.

Для гостей прозвучат известные песни военных лет, а также стихи о подвиге народа, мужестве и памяти поколений. Организаторы отмечают, что концерт станет возможностью вместе вспомнить важные страницы истории и почтить память героев Великой Отечественной войны.

Мероприятие организуют на площадке у ресторана «Гельдт». Начало программы — в 13:00. Вход свободный.

Возрастная категория 6+