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Вызвать на дуэль Кота учёного могут дети Пушкинском празднике поэзии в «Михайловском»

Все четыре Дня Пушкинской поэзии и русской культуры с юными гостями Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» работают студенты Псковского областного колледжа искусств. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, молодые люди, обучающиеся по специальностям «Театральное творчество» и «Социально-культурная деятельность», проводят на территории музея-заповедника пушкинский квест (детский иммерсивный спектакль, срежиссированный Александрой Ловянниковой).

Фотографии: музей-заповедник «Михайловское».

На протяжении чуть более чем часового путешествия от музейного комплекса «Пушкинская деревня» в Бугрово до мемориальной усадьбы Ганнибалов и Пушкиных «Михайловское» дети узнают много нового для себя о Пушкине, а ещё выполняют задания — часто непростые и всегда неожиданные. Они «стреляются» словами-рифмами на поэтической дуэли с Котом учёным, играют в карты («как Пушкин на переменах в лицее…»), учатся французскому, на котором бегло говорил поэт, и так далее.

На финише квеста, в усадьбе «Михайловское», в голубой беседке, ребята выполняют последнее задание: полить любое деревце в берёзовой аллее — и получают от сказочного персонажа на память по цветному птичьему пёрышку, а ещё цветную ленточку, чтобы, загадав заветное желание, привязать её на удачу к ближней рябинке.

В Пушкинском Заповеднике отметили, что в программе нынешних Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LVIII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) очень много событий и забав, предусмотренных специально для детской аудитории или для семейных групп. Отдельно в музее выделили недавно открытую, принципиально новую не только для «Михайловского», но и для всей Псковской области выставку «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», которая также в эти дни открыта для посетителей в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко,1). На выставке много игровых механик, которые очень нравятся детям.