Культура

Событие: в «Михайловском» открыли уникальный выставочный проект «Эмоции природы, природа эмоций»

Уникальный, не имеющий аналогов в Псковской области выставочный проект «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» открыли 1 июня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, первыми посетителями выставки стали жители и гости Святогорья, коллеги и партнёры музея.



Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Уникальность новой экспозиции для региона в том, что она представляет собой яркий образец органичного сочетания академического искусства и отдельных традиционных выставочных приёмов с самым активным использованием современных, в том числе и мультимедийных средств — для оптимально эффектного показа предметов из музейной коллекции. Открывая выставку, директор Пушкинского Заповедника Георгий Василевич подчеркнул, что её можно считать своего рода визитной карточкой нового, творчески зрелого, но достаточно молодого по годам поколения музейщиков «Михайловского». Более того, в этом новом выставочном пространстве, — особо отметил Георгий Василевич, — удалось воплотить в жизнь многие творческие идеи, которые активно обсуждаются в современном музейном сообществе.

Выставка получила самые высокие оценки, в том числе и от коллег-музейщиков. Счастьем и чудом, которое могло быть явленно только как результат колоссальной, умной и вдумчивой работы, назвала новую экспозицию в «Михайловском» директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская. А руководитель Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова даже упомянула о том, что чувствует «правильную зависть», которая, по сути, и является двигателем любого прогресса, побуждая и у себя создать что-то подобное, а то и превзойти, «…сделать лучше, быстрее, сильнее, как на олимпиаде!» И заверила, что обязательно привезёт сюда свою внучку, потому что о Пушкине и его творчестве и, шире, о высоких человеческих ценностях, эта выставка говорит, прежде всего, с новым поколением и на новом языке.

Поздравили музей и высказали искреннее восхищение проектом и представители областных профильных комитетов — Вадим Нэдик, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области и Владимир Куприн, заместитель председателя комитета по культуре Псковской области, а также глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

Первым посетителям выставки были представлены и основные разработчики и исполнители сложного и яркого проекта — как творческая группа музейщиков «Михайловского», непосредственно работавших над экспозицией, так и специалисты Бюро музейной сценографии «Метаформа» (Санкт-Петербург). Поблагодарив Пушкинский Заповедник за возможность воплотить в жизнь такую интересную задумку, директор по развитию и соучредитель бюро Ирина Кирюхина призналась, что михайловские «Эмоции природы…» на сегодня — самый красивый проект в портфолио их фирмы.

Но самую высокую оценку новой экспозиции дали её юные посетители, которые тотчас же, не дожидаясь окончания торжественных речей, стали обживать новое музейное пространство, пробовать себя в роли художников и музыкантов. А гости постарше с огромным интересом осваивали столь популярное в пушкинское время искусство составления цветочных посланий, прислушивались к специально созданным ароматам, передающим запахи Михайловского и его окрестностей, к звукам природы псковских пушкинских мест.

На торжественной церемонии открытия новой выставки ряду сотрудников «Михайловского» и «Метаформы» были вручены почётные грамоты и благодарственные письма администрации Пушкинского Заповедника, администрации Пушкиногорского района, комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, комитета по культуре Псковской области.​

Напомним, что в том или ином виде в экспозицию «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», разработанную и созданную в «Михайловском», включено порядка тысячи предметов из фондов музея-заповедника. Работа над выставкой велась в полном соответствии с указом президента Российской Федерации «О 225-летии со дня рождения А.С. Пушкина» и утверждённым распоряжением правительства РФ планом проведения пушкинского юбилея.