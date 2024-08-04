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26 тысяч человек посетили псковский фестиваль «Лешуга-2024»

26 тысяч человек посетили фестиваль «Лешуга-2024», который проходил в Пскове с 16 по 18 августа. Об этом Театрально-концертная дирекция Псковской области сообщила в своем Telegram-канале.

Ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга-2024» состоялась в рамках гастрономического фестиваля «Наливное яблочко». Гости пробовали авторские блюда из яблок, традиционные напитки, смотрели гастрономическое шоу, выступление музыкальных фолк-коллективов и даже участвовали в яблочном чемпионате.

«Спасибо что были с нами», - поблагодарили организаторы.

Фестиваль проводился при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».