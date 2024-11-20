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«Кулов-фест» стартует в Пскове 11 декабря

11 декабря в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина стартует «Кулов-фест». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Участниками фестиваля станут: Санкт-Петербургский ТЮЗ имени А. А. Брянцева, Акмолинский русский драматический театр (Кокшетау, Казахстан), Казанский татарский ТЮЗ имени Г. Кариева, Буинский драматический театр (Татарстан, Буинск).

Официальное открытие состоится перед первым спектаклем 11 декабря в 19:00 («Приключения Рустема» Казанского ТЮЗа Кариева).

Программу фестиваля можно посмотреть по ссылке ниже.

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Режиссер Тимур Кулов – выпускник Театрального института имени Б. Щукина (курс народного артиста РФ Леонида Хейфеца). В настоящее время – режиссер Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени А. А. Брянцева. Ставил в Казани, Буинске, Минске, Уфе, Челябинске, Липецке, Новокузнецке, Абакане, Тюмени, Ижевске и других городах. Многие его постановки участвовали в престижных театральных фестивалях международного уровня.

С 2021 года Псковский театр драмы проводит персональные фестивали, посвященные творчеству заметных деятелей современной культуры (Дмитрия Данилова, Сергея Потапова, Мо Яня). «Кулов-фест» предлагает познакомиться с избранными режиссерскими сочинениями постановщика, чья звезда еще только восходит на российском театральном небосклоне.