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В Псковском театре драмы подвели итоги «Кулов-феста»

С 11 по 16 декабря в Пскове прошел фестиваль, посвященный молодому режиссеру Тимуру Кулову. Продолжая традицию именных фестивалей, презентующих творчество ярких деятелей современной культуры («Данилов-фест», «Потапов-фест», «Мо Янь фест»), и в преддверии репетиций спектакля «Каинова печать» по пьесе Леонида Андреева, «Кулов-фест» познакомил зрителей с избранными работами постановщика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Фотографии: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

В «Кулов-фесте» приняли участие четыре театра – Казанский татарский ТЮЗ имени Г. Кариева, Акмолинский областной русский драматический театр (Кокшетау, Казахстан), Буинский драматический театр (Республика Татарстан, Буинск) и Санкт-Петербургский ТЮЗ имени А.А. Брянцева, в котором сегодня Тимур Кулов служит режиссером. В афишу вошли спектакли по русской классике («Станционный смотритель» А. Пушкина и «Нос» Н. Гоголя), по национальной литературе – татарской («Приключения Рустема» Р. Кутуя, А. Кутуя) и казахской («Лютый» М. Ауэзова), а также вербатим, основанный на интервью с деревенскими жителями Татарстана («Жребий»).

После спектаклей проходили обсуждения с режиссером и актерами спектакля. В них принимали участие зрители и приглашенные эксперты фестиваля – театроведы и критики Наталья Витвицкая, Елена Груева, Жанна Зарецкая, Нияз Игламов. В программу фестиваля также вошла лекция «Тимур Кулов: режиссер меж двух культур» и творческая встреча с постановщиком.

«“Кулов-фест” – уже четвертый “локальный” фестиваль нашего театра, выстроенный вокруг творчества одного деятеля искусств. Такие фестивали мы стараемся посвящать талантливым, самобытным, интересным творческим людям. Важно и то, что “Кулов-фест” позволил собрать на нашей сцене заметные спектакли не только из России, но и из Казахстана, что обогатило программу фестиваля, ведь Тимура Кулова отличает не только владение разными театральными языками и нестандартный подход к материалу, но и внимательное отношение к национальной культуре и традициям. Я рад, что “Кулов-фест” был поддержан Министерством культуры РФ и прошел с большим успехом в нашем театре. Я надеюсь, что в будущем мы продолжим традицию таких фестивалей», – прокомментировал художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

Стоит отметить, что с 2021 года театром реализуется проект «Режиссеры из национальных регионов России в Псковском театре драмы». В рамках этого долгосрочного проекта спектакли на псковской сцене поставили Айрат Абушахманов, Антон Федоров (Республика Башкортостан), Сергей Потапов (Республика Саха – Якутия), Ильгиз Зайниев (Республика Татарстан). Кроме того, Псковский академический театр драмы как филиал Национального драматического театра России входит в состав Ассоциации национальных театров. Сотрудничество с молодым режиссером из Татарстана Тимуром Куловым и «Кулов-фест» продолжают проект и будут способствовать стимулированию межнационального диалога и укреплению единого культурного пространства России как многонациональной страны.

«Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина благодарит Министерство культуры Российской Федерации за оказанную поддержку фестиваля "Кулов-фест"», - добавили в театре.