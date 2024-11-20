Сцена / Фестивали

Спектакль-вестерн режиссера Тимура Кулова покажут псковичам

Спектакль «Лютый», который покажут 12 декабря в рамках «Кулов-феста» в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина, создан в стиле «вестерн». Об этом рассказал режиссер-постановщик Тимур Кулов в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«"Лютый" я инсценировал в виде вестерна. Если "Рустем" - это история больше для всей семьи, хоть это и не детская постановка, её можно посмотреть с детьми. А "Лютый" несмотря на всю жестокость и брутальность - это вестерн. Там все друг другу что-то доказывают с ножами и пистолетами. И очень красиво поют. Это же казахи. Они это умеют делать», - поделился Тимур Кулов.

Напомним что спектакль «Лютый» пройдет на второй день фестиваля, 12 декабря.