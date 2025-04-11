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Завершился Псковский региональный фестиваль «Российская студенческая весна»

Гала-концерт Псковского регионального фестиваля «Всероссийская студенческая весна» состоялся в Городском культурном центре Пскова 11 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В этом году на областной фестиваль поступило более 160 заявок в девяти номинациях. Больше всего участников было в вокальном направлении — 29 номеров.

Сегодня на сцене показали самые яркие выступления, прошедшие отборочный тур. Победители регионального фестиваля «Всероссийская студенческая весна», по возможности, смогут представить область на всероссийском конкурсе.