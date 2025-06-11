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Фестиваль имени Гривского в Псковском кремле посетили 10 000 зрителей

10 000 зрителей посетили в этом году Всероссийский хоровой фестиваль имени Михаила Гривского в Псковском кремле 13-15 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

За время фестиваля на сцену поднимались сотни музыкантов с разных уголков страны: Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Цхинвала Республики Южная Осетия.

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В последний день фестиваля состоялся концерт популярных советских и российских песен из кинофильмов и мультфильмов «Мелодии детства» («Прекрасное далеко», «Чунга-чанга», «Пусть всегда будет солнце», «Лесной олень», «Улыбка», «Песенка Крокодила Гены» и другие).