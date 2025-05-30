Культура

Хоровой фестиваль имени Гривского открылся в Пскове 13 июня. ФОТО

Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского открылся в Пскове сегодня, 13 июня. Площадкой для певческого праздника стала территория Псковского Кремля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Марина Игнатьева/ ПЛН

В первый день фестиваля, на главную сцену в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области (художественный руководитель и главный дирижер – Алексей Репников) поднялись: Государственная академическая симфоническая капелла России, Академический хор Белгородской филармонии, Камчатская хоровая капелла имени Евгения Морозова, Амурский камерный хор «Возрождение», Архиерейский хор Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Главный хормейстер – народный артист Российской Федерации Валерий Полянский.

Напомним, что фестиваль пройдёт в Пскове с 13 по 15 июня.