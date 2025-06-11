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В Пушкинском заповеднике назвали победителей театрального фестиваля «Бугровский гарнец»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» назвали победителей Всероссийского фестиваля любительских театров «Бугровский гарнец».

Фотография: Открытие фестиваля — сценка «Здравствуйте, здравствуйте, мельник наш милый...». Здесь и далее фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этот театральный праздник — один из новых проектов пушкинского юбилейного, 2024 года. Нынешним летом Пушкинский Заповедник в партнёрстве с псковским Центром образовательных и культурных инициатив «Параллели» провёл «…Гарнец» уже во второй раз. Вход на все конкурсные показы, уточнили в музее, был свободный.

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По решению фестивального жюри в номинации «Театральная постановка» дипломы лауреатов I степени в разных возрастных категориях получили детская театральная студии «Лукоморье», работающая при Пушкинском Заповеднике, Учебный театр МГТУ — МАСИ (Москва), Театральный коллектив «Рампа» Покровского сельского Дома культуры из Красногородского района Псковской области) и театр-студия «Артель» из подмосковного Подольска. В номинации «Фольклорная программа. Народный театр» в разных возрастных категориях жюри сочло лучшими Локнянский народный театр и Выездной кукольный театр «В нéкоем царстве» (Московская область).

Полный список победителей и большая подборка фотографий с конкурсных показов уже размещены в официальном сообществе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте».

В музее также рассказали, что сегодня вечером театральные коллективы соберутся на деревенскую вечёрку, а завтра «…отправятся в гости к бугровскому мельнику Демьяну, навестят Александра Сергеевича Пушкина в Михайловском и посетят «дом Лариных» в Тригорском».