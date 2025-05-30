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Культура

Фестиваль «Бугровский гарнец» в Пушкинском заповеднике начнут со здравицы мельнику

18.06.2025 09:41|ПсковКомментариев: 0

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» опубликовал полную программу Всероссийского фестиваля любительских театров «Бугровский гарнец», который откроется в Святогорье уже завтра, 19 июня.

На фестивале «Бугровский гарнец» в 2024 году. Фото из архива службы информации музея-заповедника «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, театральный праздник начнётся в 10.00 в «Музее-мельнице в деревне Бугрово» интерактивным действом «Здравствуйте, здравствуйте, мельник наш милый...». А первым спектаклем фестиваля станет «День непослушания», который подготовили в Детской театральной студии «Лукоморье», работающей при Пушкинском заповеднике. Это смешное представление руководитель детского объединения, профессиональный режиссёр и музейный педагог Дарина Дементьева поставила по мотивам произведений Андрея Усачёва, Григория Остера, Дональда Биссета и других авторов, активно работавших или продолжающих работать для детской читательской аудитории.

Уже к 11.00 фестиваль переместится на свою основную сцену — в большое гумно в типологической псковской крестьянской усадьбе пушкинской поры (музей «Пушкинская деревня»). Здесь «детскую тему» продолжат «Сказка о попе и работнике его Балде» (Театр-студия «Авансцена», Москва) и «Сказки-наоборотки» (Локнянский народный театр).

Далее в программе двух дней «Бугровского гарнца» — постановки по пьесам русских классиков и современных авторов, в том числе специально адаптированным для самодеятельных театров. Не обошли участники фестиваля своим вниманием и фольклорные мотивы. Так, древнюю славянскую легенду о Ладе и Сварожиче в версии Яромира Слушны в рамках конкурсной программы представит Театральная студия «Дети райка» (Москва), а русскую народную сказку «Крошечка-Хаврошечка» в жанре спектакля-игры — выездной кукольный театр «В нéкоем царстве» из Московской области. Пушкинскую линию фестиваля, вслед за «Сказкой о попе и работнике его Балде», продолжат инсценировкой баллады «Жених» (Театр-студия «Авансцена», Москва), музыкально-литературной композицией по произведениям Чехова и Пушкина (Учебный театр МГТУ—МАСИ). И, конечно, литературным концертом «Подай костыль, Григорий…», который в подарок самодеятельным артистам и их зрителям даст актриса «Петербург-концерта», мастер художественного слова Анна Яковлева.

Полную программу фестиваля «Бугровский гарнец» уже сегодня можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Вход на все спектакли — свободный для всех желающих.

Источник: Псковская Лента Новостей
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