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«Малиновская банда» выступит на военно-историческом фестивале «Островский рубеж»

На военно-историческом фестивале «Островский рубеж» выступит «Малиновская банда», сообщили Псковской Ленте Новостей в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фотография: Театрально-концертная дирекция Псковской области

По словам организаторов, «Малиновская банда» - громкое имя в музыкальном мире, хулиганы шокирующие своей безумной энергетикой зрителей в России и далеко за ее пределами.

В их исполнении можно будет услышать как народные песни в своей неповторимой аранжировке, каверы на известные российские и зарубежные песни, так и авторские песни.



Фестиваль пройдет 20 июля, деревня Холматка, Островский район, Псковская область.



Начало выступления в 15:30.

Вход свободный.

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