«Малиновская банда» выступит на военно-историческом фестивале «Островский рубеж»

На военно-историческом фестивале «Островский рубеж» выступит «Малиновская банда», сообщили Псковской Ленте Новостей в театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фотография: Театрально-концертная дирекция Псковской области
По словам организаторов, «Малиновская банда» - громкое имя в музыкальном мире, хулиганы шокирующие своей безумной энергетикой зрителей в России и далеко за ее пределами.
В их исполнении можно будет услышать как народные песни в своей неповторимой аранжировке, каверы на известные российские и зарубежные песни, так и авторские песни.
Фестиваль пройдет 20 июля, деревня Холматка, Островский район, Псковская область.
Начало выступления в 15:30.
Вход свободный.
Отметим, проект «На нашей улице Победа» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».