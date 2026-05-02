 
Культура

«Лети, лети, лети, златая Русь»: музыка Георгия Свиридова будет звучать сегодня в Пушкинском заповеднике

Музыка выдающегося русского композитора Георгия Свиридова будет звучать сегодня, 2 мая, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в музее-усадьбе «Тригорское».

Эдуард Банько даёт концерт в Тригорском. Фото из архива информслужбы «Михайловское»

Как сообщает служба информации музея, в рамках многолетнего проекта «Вечер русского романса» здесь будет дан концерт «Лети, лети, лети, златая Русь». Псковские музыканты Эдуард Банько (тенор) и Александр Разумов (фортепиано) включили в программу своего выступления «Шесть романсов на стихи А.С. Пушкина» и вокальную поэму «Отчалившая Русь» на стихи С.А. Есенина — сочинения, во многом определившие путь развития русской музыки во второй половине ХХ века.

Начнут концерт в Зелёной гостиной мемориального дома Осиповых и Вульфов в 16.00.  Возрастная рекомендация для слушателей — 12+.

Напомним, что специально к майским праздничным и выходным дням в музее-заповеднике «Михайловское» подготовили большую программу. В числе предложений для посетителей — фольклорные Егорьевские гуляния, традиционные, костюмированные и арт-экскурсии, мастер-классы, новые выставки, многое другое.

