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Евгений Васильев: Человек – лучшее творение Бога

Обращение к Богу стало для главного врача Детской областной клинической больницы, депутата Псковской городской Думы Евгения Васильева важным этапом в жизни, особенно в периоды личных и профессиональных трудностей. Об этом она рассказал на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в эфире программы «Чай втроём».

«Мы с супругой пришли к вере давно, но тогда было не так глубоко, как это произошло потом, – вспоминает Евгений Васильев. – Были сложные жизненные ситуации, когда единственная надежда оставалась только на Бога. Многие проходят через это, но редко кто об этом рассказывает».

Евгений Васильев отметил, что его путь к вере начался с решения оказать медицинскую помощь монахам на безвозмездной основе.

«Много-много лет назад я решил помочь одному подворью, одному из наших монастырей, – рассказывает он. – Там сначала немного волновались, мол, кто это такой, что он будет делать. Но постепенно я стал своим».

Через взаимодействие с монахами и священниками Евгений Васильев начал глубже погружаться в вопросы веры. Он лечил многих монахов, священников со всех уголков страны. Среди них были люди с высоким социальным статусом, директоры крупных организаций, бизнесмены. Их взгляды на жизнь сильно отличались от привычных, что повлияло на врача. Теперь, по словам Евгения Васильева, он смотрит на свою жизнь и работу с другого ракурса.

«Понимаю, что мне есть, о чём говорить с нашими пациентами, – отмечает он. – Особенно с детьми. У моих детей, например, не возникает вопросов вроде "что было раньше, курица или яйцо?" Для них это очевидно. А вот у студентов часто возникают подобные вопросы, и я им задаю загадки, чтобы заставить задуматься».

Одной из таких загадок является вопрос о том, почему кости не распадаются после смерти. Он также поднимает тему разделения болезней на телесные, душевные и духовные, подчеркивая, что каждый аспект требует отдельного подхода к лечению.

«Всё в человеке распадается, кроме костей, – рассуждает Евгений Васильев. – Почему человек – это лучшее творение Бога? Тело лечат врачи, душу – священники, а дух – Бог, – утверждает Васильев. – Господь – Отец, Сын и Святой Дух. Духом Святым он и лечит человека».

В завершение Евгений Васильев приводит притчу о человеке, который перестал посещать храм, и о том, как священник наглядно показал ему значение духовной связи с Богом.

«Находясь в таком формате, мы никогда не знаем, как мы начнём преображаться и что в нашей жизни начнёт меняться, – заключает Евгений Васильев. – Христос был распят, но любовь Божья всегда с нами. Он одинаково любит каждого из нас, независимо от нашего прошлого».