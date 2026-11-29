Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе сегодня, 29 ноября, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице и день памяти святого апостола и Евангелиста Матфея. Об этом сообщили в Псковской епархии.

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Его Высокопреосвященству сослужили: избранный епископом Енисейским и Лесосибирским архимандрит Пантелеимон (Ледин), наместник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни архимандрит Спиридон (Иващенко), секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, благочинный храмов города Пскова протоиерей Андрей Большанин, настоятель Свято-Троицкого собора иерей Александр Короплясов с соборным духовенством, братия монастырей епархии, благочинные церковных округов и гости праздника в священном сане.

Песнопения Литургии исполнил Архиерейский хор под управлением Марины Владимирцевой. За богослужением молились глава города Пскова Станислав Стармолотов, настоятельницы женских обителей епархии, многочисленные прихожане и паломники.

За Литургией митрополит Матфей рукоположил выпускника Псково-Печерской духовной семинарии Виктора Гагарина в сан диакона.

По окончании богослужения от лица духовенства Владыку митрополита с днем его тезоименитства поздравил секретарь епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев и зачитал поздравительный адрес.

Затем митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.