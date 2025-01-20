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Дмитрий Месхиев стал героем программы «Однажды» на НТВ

Героем программы «Однажды» на телеканале НТВ стал кинорежиссёр, художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина – филиала Национального драматического театра России, заслуженный деятель искусств РФ, кавалер Ордена Дружбы Дмитрий Месхиев, выпуск вышел в эфир 9 февраля.

Скриншот: НТВ

«Однажды» — это еженедельный телевизионный журнал о знаменитых людях и знаменательных событиях страны и мира. Очередной выпуск был посвящен советскому и российскому актёру театра и кино, театральному педагогу, ректору Школы-студии МХАТ с 2013 года, заслуженному артисту Российской Федерации и заслуженному деятелю искусств Российской Федерации Игорю Золотовицкому, а также его прославленным ученикам, среди которых – худрук Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий отметил 30-летие преподавательской деятельности.

Кинорежиссёр Дмитрий Месхиев рассказал о съемках историко-приключенческого сериала «Царь ночи», которые проходили в Петербурге и Кронштадте. Премьера состоится в 2025 году.

«Это история про питерские банды, которых в начале ХХ века было множество в Санкт-Петербурге. Это некий винегрет: бандиты, полиция, революционеры, террористы, мошенники, и при этом, собственно, священнослужители и обычные люди. И все это замешано, перемешано. Это, с одной стороны, приключенческая сказка, а с другой стороны, реальная история про реальных людей, а иногда – про определенных исторических персонажей», - рассказал о картине Дмитрий Месхиев.

Одну из главных ролей исполняет актриса Елизавета Боярская. Также в главных ролях – Алексей Ярмущик, Алиса Рейфер и артисты Псковского театра драмы Максим Митяшин, Алексей Ухов, Александра Кашина.

В картине заняты и другие актеры псковской труппы: Георгий Болонев, Денис Кугай, Андрей Кузин, Максим Плеханов, Катя Руч, Камиль Хардин, Ксения Чехова, Дарья Чураева.

Одну из ведущих ролей в фильме играет Владимир Вдовиченков. Также в фильме снялся актер, депутат Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов.

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Время и место действия – начало XX века, Санкт-Петербург. После гибели отца юные брат и сестра, Яков и Софья, теряют друг друга. Чтобы встретиться вновь, им предстоит пройти через уличные банды, революционное подполье, интриги политической полиции и высшего общества и оказаться свидетелями заговора, цель которого – уничтожение Российской империи.