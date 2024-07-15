Культура

Депутат Алексей Севастьянов снова снялся в кино

Актер, депутат Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов принял участие в съемках фильма. Фотографиями он поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Алексей Севастьянов / «ВКонтакте»

«Настоящие мужские забавы! Синема! Синема! Синема! Мир кино - это другой мир!» - прокомментировал снимки Алексей Севастьянов.

Напомним, актерский стаж Алексея Севастьянова насчитывает не один десяток лет. С 1997 года он снялся в порядка 20 кинофильмах, в том числе в «Брате», «Особенностях национальной рыбалки», одной из серий «Агента национальной безопасности», в «Улицах разбитых фонарей-3», «Убойной силе-2», «Батальоне», «Стене» и других картинах.