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Красота неизбывная: симфония фресок впервые прозвучала для псковичей

Псковичей, которые шли вчера на первый концерт проекта «Симфония псковских фресок», по пути в филармонию сопровождал звон колоколов храма Василия на горке. Даже если это было совпадением, то оказалось оно весьма показательным и красивым: 9 декабря горожане прикоснулись к удивительному миру средневековой церковной живописи, впервые не только увидев, но и услышав его. Знаменитые псковские фрески обрели свой голос.

Фото здесь и далее: Марина Мариненко

Композиторы Екатерина Иванова-Блинова и Евгений Петров написали музыку для симфонического оркестра и хора, а режиссёр Александр Платунов и оператор-постановщик Дмитрий Федулов со съёмочной группой создали видеоряд на основе древних фресок псковских храмов. Густые торжественные цвета росписи, строгие линии одежд и ликов святых, уверенное спокойствие в глазах и движениях ожили и заговорили. Уверенно можно сказать: мы услышали много нового. И о них - прошлых, и о нас - нынешних.

Марина Мариненко и Михаил Герасимов, авторы проекта, с уверенностью говорят: «Симфония» появилась из любви к Пскову. Оба приезжие, сейчас они уже не представляют своей жизни без нашего города. «Мое знакомство с фресками началось 22 года назад, - рассказывает музеевед, музыкант Марина Мариненко. - Тогда я лаборанткой, студенткой 4 курса Санкт-Петербургского института культуры пришла работать в Эрмитаж и начала разбор коллекции псковских фресок из Довмонтова города перед реставрацией... Проект родился в результате многолетних размышлений о сохранении культурного наследия древнего Пскова и поисков ярких и нестандартных форм для его популяризации. Фрески - непростое искусство: их так просто с первого раза не поймешь. Среди 5000 памятников древности, которыми обладает Псковская земля, совершенно исключительное место грандиозное по художественному значению и духовной ценности занимают ансамбли древней фресковой живописи».

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церковь Успения Богоматери в Мелетово, Анастасиевская часовня, фрески храмов Довмонтова города, которые сейчас хранятся в государственном музее «Эрмитаж», - все это, по мнению авторов проекта, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, грандиозно по художественному значению, мировоззренческой и культурно-исторической ценности. Воплощению идеи в жизнь помогали также губернатор региона Михаил Ведерников, правительство Псковской области, Псковская епархия, Фонд развития Псковской области Святой равноапостольной княгини Ольги и проектный офис «Команда 2018», «Петербург-концерт» и многие другие неравнодушные люди, организации, сообщества.

В роли научного консультанта проекта выступила кандидат искусствоведения, известный псковский экскурсовод Тамара Шулакова. «Наконец-то наши фрески пробились к нам, - сказала она, обращаясь к гостям концерта. - Очевидно, что имея такое богатство, такую изумительную художественную культуру, как наша, мы можем без всякого сомнения и зазнайства, а исключительно объективности ради сравниться с любым высоким шедевром - с Микеланджело, Леонардо да Винчи, Боттичелли и всеми великими именами, которые мы знаем. Но так сложилось, что в силу целого ряда обстоятельств именно Псков не очень хорошо знаком со своими собственными главными шедеврами, и это обидно».

Дабы не быть голословной, Тамара Шулакова привела пример своего разговора с псковским таксистом - тот был уверен, что фрески у нас можно найти только в Мирожском монастыре. Что тут скажешь - повезло водителю с пассажиркой! Судя по всему, теперь в Пскове есть как минимум один таксист, который знает, где расположено Мелетово.

«Он недоумевал, почему ему раньше никто не сказал, что у нас кроме Мирожи есть Снетогорский монастырь, - поделилась Тамара Шулакова. - Почему мы туда каждый день не ходим просто посмотреть на фрески? Это неизбывная красота, начало Пскова! Обязательно найдите время, чтобы несколько раз там побывать! Наша задача - показать людям, какое счастье быть рядом с этими фресками, как красиво они рассказывают о Пскове - изумительном городе, где главной поговоркой была: "Правда и вера светлее солнца", где воевали три раза на неделе и больше всего любили свою древнюю историю».

Именно поэтому без музея фрески Псков не Псков: по словам научного консультанта проекта, об этом говорили знаменитые реставраторы древнерусской живописи Адольф Овчинников и Владимир Сарабьянов. Первая попытка подступиться к этой сложной теме уже сделана: в селе Карамышево в 15 км от Пскова работает Культурно-исторический центр, включающий библиотеку, этнографические выставки, лекционную зону, музейную комнату «Русская изба» с центрообразующей экспозицией «Мелётовские фрески».

Слушателей приветствовала и один из соавторов-композиторов симфонии, искусствовед, автор музыки к фильмам, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории Екатерина Иванова-Блинова. Она назвала премьеру уникальным событием, значение которого трудно переоценить.

«Когда мне позвонил мой коллега Евгений Петров и предложил поучаствовать в этом проекте, я, конечно, очень обрадовалась, - призналась она. - Для любого композитора написать сочинение на духовную тему - знак особого мастерства. А когда посетили в июне этого года соборы Пскова и воочию увидели все эти фрески, я немножко испугалась, потому что поняла, что фрески требуют особого взгляда, тем более раз мы хотим их услышать. И хотя в первой и третьей части симфонии, написанных мной, главного героя - фресок - немного, зато там есть другие герои - соборы, архитектура Пскова, и конечно, живые люди. Я считаю, это тоже фреска, только ожившая, современная. Мы пишем ее здесь и сейчас».

Как рассказала Екатерина в одном из своих интервью, ей всегда было интересно рассматривать фрески различных соборов. Особая атмосфера храма, часто в полумраке, высота купола, запах воска, иногда еще и звучание церковного хора переносят в другое время. «В некоторых соборах фрески еще и не сразу открываются. Вот забежишь туда на пару минут дежурно поставить свечку – и ничего не увидишь. Фрески требуют достойного взгляда. А в местах, где они утрачены, – воображения. Это как книгу читать с некоторыми недостающими страницами – надо быть немного соавтором этих фресок», – считает композитор.

На премьерных показах такими соавторами стали жители города. Симфонию исполнили артисты Петербургского симфонического оркестра и Петербургского камерного хора. Музыкальный триптих сопровождался видеокадрами, рассказывающими об истории Пскова, о сюжетах фресок, современной жизни горожан. Сложная ткань симфонии соединила в себе классические оркестровые интонации, церковные песнопения, русские народные мотивы и даже современные синкопированные ритмы. Музыка как жизнь (библейская и повседневная): ликует, торжествует, замирает в тревоге, но обещает надежду и свет. Переливы реки Великой и шелест деревьев, разговоры людей и шум городского торга, колокольные перепевы храмов - открытых простору, самодостаточных и не нуждающихся в украшательствах: всё это составило необычную и очень псковскую партитуру.

Сегодня, 10 декабря, на сцене филармонии вновь зазвучит «Симфония псковских фресок» и засветятся на экране лики, сюжеты, мысли, люди. «Мы надеемся, что наш проект продолжится, - говорит Марина Мариненко. - Думаем над тем, какую интересную форму использовать, чтобы привлечь еще больше внимания к наследию псковичей». Пока творческая группа не раскрывает всех секретов, но, думается, мы еще не раз увидим - и услышим псковские фрески.

Елена Никитина